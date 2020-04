LIVEBLOG: theaters en sportclubs blijven voorlopig gesloten in Den Haag

Volgende week worden de nieuwe maatregelen bekend gemaakt voor na 28 april. Wel is al bekend dat het nu nog niet aan de orde is om theaters, sportclubs of andere evenementen weer open te stellen, ook als ze zouden kunnen voldoen aan de 1,5 meter maatregel door minder mensen toe te laten.

Ook winkels zullen er blijvend anders uit komen te zien als gevolg van de corona crisis. Een totaal ander Den Haag dus. Hoe iedereen zich in de stad voorbereid op de anderhalve meter economie en wat er allemaal speelt omtrent corona onder Hagenaars en Hagenezen lees je in dit liveblog.

10.06

Volgens de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) is de podiumkunstensector voorlopig gered door de extra 300 miljoen euro die cultuurminister Ingrid van Engelshoven beschikbaar heeft gesteld voor de culturele wereld. Lees er hier wat dit voor Haagse kunstinstellingen inhoudt.

9.42

Vanmiddag is er weer de VRIMIBO met live muziek vanuit de Centrale Bibliotheek. Je kunt dit live volgen via Den Haag TV. Artiesten kan je steunen door te doneren via de link die onder in beeld staat.

Sommige artiesten zamelen in voor goede doelen. Zo ook de Scheveningse zanger Johan ter Schegget en pianist Mart de Jong. Zij zetten zich met een hun live optreden in voor het Maaltijden Initiatief Op Scheveningen voor Ouderen en Hulpbehoevenden van Tante Knier. Bekijk hier de reportage over Tante Knier.

9.35

Winkels zullen er blijvend anders uit komen te zien als gevolg van de coronacrisis volgens InRetail. De brancheorganisatie denkt dat het voor de ene winkel eenvoudiger zal zijn om zich aan te passen aan de 1,5 metereconomie dan voor de andere. Met name winkeloppervlak en de mate waarin er fysiek contact is tussen winkelier en klant spelen daarbij een rol. Lees er hier meer over.

9.24

De gemeente Den Haag wil af van onnodige regelgeving voor ondernemers. Wethouder van Economie Saskia Bruines legt in Haagse Ochtendradio uit waarom dit van belang is en hoe ze dit willen organiseren.

Luister hier naar het interview met Saskia Bruines.



8.48

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: hulde voor alle harde werkers in vitale beroepen tijdens de corona crisis. Nadat er geklapt is voor de hulpverleners in de zorg, is er nu ook een lofzang voor onderwijzend personeel. De Haagse straatdichter Sjaak Kroes schreef in opdracht van stichting School en Veilig een gedicht voor alle onderwijzers. Hij droeg het bericht op in Haagse Ochtendradio.

Luister hier naar het gedicht van Sjaak Kroes.



8.22

We geven massaal gehoor aan de oproep om zo veel mogelijk thuis te blijven. Dit heeft effect op de groei van het wegverkeer. Arjan ‘t Hoen, plaatsvervangend directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, legt aan Den Haag FM uit wat dit effect is en waarom dit onderzoek van belang is: “Het wegverkeer zal naar verwachting pas in 2025 weer op het niveau zijn van 2019”.

Luister hier naar het interview met Arjan ’t Hoen.