Meer intercity’s, ook nachttreinen gaan weer rijden

De NS gaat iets meer treinen inzetten. Maar die blijven alleen bedoeld voor zorgmedewerkers, vakkenvullers en anderen die echt noodzakelijk met de trein moeten reizen en die geen andere manier hebben om te reizen. “Voor anderen geldt nog steeds: blijf thuis, de trein is even geen uitje”, aldus de NS.

De aangepaste dienstregeling gaat op woensdag 29 april in. Op elk station waar normaal intercity’s stoppen, stopt nu minstens een keer per uur een intercity. Ook de nachttreinen in de Randstad gaan weer rijden. De NS noemt het een “versteviging van de speciale basisdienstregeling” en benadrukt dat het geen terugkeer is van een normale dienstregeling.

De basisdienstregeling begon op 21 maart. Vanaf elk station vertrok twee keer per uur een trein in elke richting. Dat waren vooral sprinters, met hier en daar een paar intercity’s. Volgens de NS ging het “over het algemeen goed”, maar was het soms moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. Bovendien werden de reistijden soms wel erg lang. Meer intercity’s moeten zorgen voor meer ruimte tussen reizigers onderling en voor kortere reistijden.