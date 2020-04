News updates relating to the coronavirus in The Hague

Paagman vraagt faillissement Hunkemöller aan

De Haagse verhuurder Gerard Paagman heeft het faillissement van winkelketen Hunkemöller aangevraagd bij de rechtbank in Amsterdam. Dat meldt het FD.

Paagman, de eigenaar van de Haagse Hunkemöller-vestiging aan de Frederik Hendriklaan, is verbolgen over de eenzijdige beslissing van de keten om vanaf april de huurbetalingen voor onbepaalde tijd op te schorten vanwege de coronacrisis, zo meldt hij tegenover de krant. Hunkemöller heeft een huurachterstand van 4498,34 euro bij Paagman.

De faillissementsaanvraag is één van de zwaarste drukmiddelen in het arsenaal van een schuldeiser, en Paagman wil het inzetten om Hunkemöller tot inkeer te dwingen en weer terug aan de onderhandelingstafel te krijgen, laat zijn advocaat Michel Visser weten. Paagman stapte eerder deze week ook al naar de voorzieningenrechter om ontruiming van zijn pand te vorderen.

Een woordvoerder van Hunkemöller zegt dat het bedrijf niet op de hoogte is van de aanvraag, maar dat het die bij binnenkomst aandachtig zal bestuderen.

Hunkemöller heeft in Den Haag vijf vestigingen: aan de Hoogstraat en de Spuistraat in het centrum, aan de Oude Kustlijn in Ypenburg, aan de Fahrenheitstraat in Segbroek en de Frederik Hendriklaan in het Statenkwartier.