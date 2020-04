PAARD opent pop-up-store voor Haagse artiesten

Poppodium PAARD opent vanaf dinsdag een pop-up-store en koffiecorner in haar foyer. In de pop-up-store kunnen bezoekers platen, albums en merchandise van Haagse artiesten kopen en een goede kop koffie voor onderweg.

De verkoopwaar hangt aan de ramen van de entreeruimte van de popzaal. Er mag maar een bepaald aantal mensen tegelijk de pop-up-store in. Alle platen en merchandise hangt aan de glazen muren die de foyer omringen. Ook de kassa en koffiecorner is achter glas. De opbrengst gaat volledig naar de desbetreffende artiesten. Haagse artiesten die hun platen en albums ook willen verkopen, kunnen deze afgeven bij of opsturen naar PAARD.

De PAARD pop-up-store is van dinsdag tot en met zaterdag geopend tussen 10.00 uur en 17.00 uur. Wethouder Robert van Asten zal de eerste kop koffie in de foyer afhalen (en misschien zelfs een plaatje kopen).