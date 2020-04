Pak een drankje en geniet van de virtuele VRIMIBO

Tijdens de virtuele VRIMIBO (vrijdagmiddagborrel) mag live muziek niet ontbreken. De gemeente Den Haag geeft daarom muzikanten de kans om vrijdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur op te treden. De optredens komen live vanuit Studio B in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Via Facebook Live kun je de artiest toevoegen aan het groepje waarmee jij online een drankje drinkt. De VRIMIBO is ook te zien via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40).

In deze derde editie treden vier verschillende artiesten op: Teddy Macrander, Bob & Bob, The Cruz en Dnicest sings. Vanwege de coronamaatregelen kunnen in Studio B alleen solo- en duo-artiesten optreden.