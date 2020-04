Verdachte Haagse moedermoord ‘verminderd toerekeningsvatbaar’

De 32-jarige man die ervan wordt verdacht zijn pleegmoeder vorig jaar augustus in hun huis in Den Haag te hebben doodgestoken, is volgens deskundigen sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Dat meldde de rechtbank in Den Haag in een tussentijdse zitting.

Volgens deskundigen zou verdachte Yoshua de K. tbs met dwangverpleging moeten krijgen, als de rechtbank tot een veroordeling komt. Zowel De K. als zijn advocaat was vrijdag niet aanwezig in de rechtbank. De zaak gaat op 3 juli verder, ook dan gaat het nog niet om een inhoudelijke behandeling.

De K. zou afgelopen zomer na een ruzie zijn 62-jarige pleegmoeder met een mes hebben doodgestoken in hun woning aan de Van Diesenstraat in Den Haag. De twee zouden ruzie over het roken van een joint hebben gehad.