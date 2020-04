Bijenweide bij station Moerwijk moet ‘verwaarloosde’ spoordijk opfleuren

De spoordijk bij station Moerwijk moet een levendige bijenweide worden. Dat is de wens van de Haagse Stadswijngaard en de Haagse Imkervereniging. Het stadsbestuur gaat in gesprek met de eigenaar van de grond, ProRail, om te kijken wat er mogelijk is.

“We hebben hier een heel lelijk stuk spoordijk dat er gewoon niet uit ziet”, zegt Frank Koome van de stadswijngaard. “Als we van de spoordijk een mooie bijenweide maken, dan hebben we hier echt een prachtig stukje Den Haag.”

Nadat Koome meerdere malen de deur werd gewezen door ProRail kreeg Hart voor Den Haag / Groep de Mos het balletje wel aan het rollen via schriftelijke vragen. Het stadsbestuur stelt dat een bijenweide past in de wens van een ecologische meer diverse inrichting. Hoe de mogelijke bijenweide bekostigd gaat worden is nog niet duidelijk. Ook is nog onbekend wanneer de gemeente en ProRail in gesprek gaan.