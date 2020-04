Rustig op strand Scheveningen, strandtenthouders richten al terrassen in

Het Scheveningse strand geeft een rustig beeld: weinig bezoekers. Men lijkt zich goed te houden aan de dringende oproep van het kabinet om dit weekend thuis te blijven in verband met het coronavirus.

De strandtenthouders op Scheveningen kunnen niet wachten om bezoekers te ontvangen, maar dan moeten de coronamaatregelen wel eerst worden versoepeld door het kabinet. Vooralsnog moeten horeca de deuren dicht houden, maar verschillende Scheveningse strandtenthouders willen laten zien dat zij ook in tijden van corona hun gasten kunnen bedienen, namelijk op 1,5 meter afstand. Niet meer dan drie personen mogen aan hun tafels zitten. Verschillende ondernemers hebben hun strandtenten al ingericht, zodat zij zo snel mogelijk open kunnen gaan.

Het nieuwe coronavirus heeft zeker 3601 dodelijke slachtoffers geëist, 142 meer dan een etmaal eerder bekend was bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze cijfers brengen de uitbraak van Covid-19 niet volledig in kaart. Soms wordt een sterfgeval door het nieuwe coronavirus pas na enkele dagen gemeld aan het RIVM. Ook zijn volgens de onderzoekers in werkelijkheid meer mensen besmet met het nieuwe coronavirus dan hier gemeld. Niet iedereen die misschien is besmet, wordt ook getest. Dat wordt vooral gedaan bij mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen en bij zorgverleners. Als iemand die niet is getest door het virus komt te overlijden, komt dat ook niet terug in de statistieken.