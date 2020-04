Voormalig elftalleider ADO-amateurs Kees Govers overleden

Kees Govers is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat meldt ADO Den Haag. Govers fungeerde in het begin van de jaren negentig als elftalleider van ADO 1 (amateurs). “Govers was elftalleider van een zeer succesvol ADO, onder de toen beginnende trainer Martin Jol. Hij liet zich kennen als een zeer dienstbaar en hulpvaardig persoon. Hij geloofde heilig in Jol en regelde praktisch alles voor hem en de selectie. Jol formeerde en boetseerde een ploeg waarmee hij succes dacht te hebben en daarbij vond hij ook de mensen daaromheen een belangrijke factor. Hij verrichtte zijn taken met hart en ziel,” zo schrijft de club op haar website.

In 1991/1992 promoveerde ADO naar de eerste klasse van het zondag-amateurvoetbal, via de nacompetitie. In het seizoen erna kroonde ADO zich tot kampioen in een beslissingswedstrijd tegen concurrent Wilhelmus, met promotie naar het hoogste amateurniveau (de Hoofdklasse) tot gevolg. Daarin finishte ADO als debutant op de tweede plek en won het ook de Districtsbeker (West II). Daarna wist de ploeg nog te verrassen in het toernooi om de KNVB Beker en werd ook nog de Haagsche Courant Cup gewonnen. In de zomer van 1995 verkaste Govers, nog steeds aan de zijde van Jol, naar Scheveningen. Daar volgden opnieuw succesvolle tijden.

Foto: Kees Govers bevindt zich helemaal rechts (bovenste rij) op de foto, met pak en stropdas / ADO Den Haag.