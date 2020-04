Waarom Den Haag FM ‘news updates relating to the coronavirus in The Hague’ plaatst

Trouwe bezoekers van onze website is het misschien al eerder opgevallen: Den Haag FM plaatst ‘news updates’ over het coronavirus in Den Haag en omgeving. Het is een opsomming van nieuwsberichten over het coronavirus die in het Engels worden aangeboden aan de lezers van Den Haag FM. Maar waarom doen we dat eigenlijk?

Alle credits voor dit initiatief gaan naar de programmamakers van Dutchbuzz (dutchbuzz.nl), het wekelijkse radioprogramma voor expats op Den Haag FM. Onder leiding van Lily-Anne Stroobach worden expats in Den Haag al ruim tien jaar op de hoogte gehouden van het nieuws in de stad. De programmamakers kwamen zelf met het idee om nieuwsberichten van Omroep West te vertalen naar het Engels. Zij doen dit geheel vrijwillig en verdienen daarvoor alle waardering.

De groep expats in Den Haag is groter dan we wellicht denken. Volgens de meest recente cijfers van The Hague International Centre wonen er ruim 50.000 expats in onze stad. Met ruim een half miljoen inwoners (met 180 nationaliteiten), is dat zo’n tien procent van de stad. Van de tien mensen die je op straat gemiddeld tegenkomt, is dus één persoon expat. Zij zijn niet allemaal evenveel verbonden met de stad. Daar waar de een bijna vloeiend Nederlands (misschien zelfs Haags) spreekt, spreekt de ander bijna geen woord in onze taal. Dat is afhankelijk van de duur van het tijdelijke verblijf hier, van de noodzaak om de taal te leren en/of van de persoonlijke inzet om de taal te leren.

Dat de groep expats behoefte heeft aan een Engelse vertaling van het Nederlandse nieuws, wordt bevestigd door de makers van Dutchbuzz. Hun Facebookpagina kent zo’n 2.200 volgers en hun berichten worden veelvuldig gedeeld. Ook DutchNews.nl, een landelijke website voor internationale werknemers in Nederland, heeft een aardige achterban met 55.000 volgers op Facebook.

De huidige veranderingen en aanpassingen in het dagelijks leven door corona zijn niet voor iedereen goed te volgen, betoogde de Nationale ombudsman deze week. De ombudsman ziet dat burgers onder meer vragen hebben over de bereikbaarheid van de overheid en de aangepaste dienstverlening. Ook bestaat soms onduidelijkheid over de maatregelen en kan de communicatie van (lokale) overheidsorganisaties beter. Als het al het nieuws voor veel Nederlanders al lastig te volgen is, dan kan dat ook gelden voor expats. Sterker nog, DutchNews verwoordde het als volgt: “De Nederlandse overheid is deze groep een beetje vergeten bij de informatievoorziening.”

En dat is precies waar Dutchbuzz voor de Haagse regio in voorziet. Den Haag FM speelt daar graag een rol in, met dank aan Dutchbuzz.

Ivar Lingen

Journalistiek leider Den Haag FM