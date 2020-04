Mariahoeve stoort zich aan felle ledverlichting: “Schadelijk voor mens en dier”

Bewoners van de Haagse wijk Mariahoeve storen zich aan de felle ledverlichting die is opgehangen in de galerijen van verschillende flatgebouwen in de wijk. De lampen zijn niet alleen te fel, maar ook ongezond, zeggen bewoners. Op Den Haag FM sprak presentator Rob Kemperman met Carlos Martinez van Andel van Wijkberaad Mariahoeve.

Om welke flats gaat het?

Het gaat om een aantal gebouwen. We hebben in Mariahoeve veel hoge flats staan, maar het gaat hier specifiek over de flats die staan bij het Kleine Loo, Isabellaland en Elviraland.”

Want die flats geven veel licht, dat is er aan de hand toch?

Ja, die flats, sommige zijn twaalf hoog en die hebben per etage iets van zeven of acht woningen en die hebben allemaal zo’n lamp voor de deur hangen. Je ziet nu in Mariahoeve dat die lampen worden vervangen voor ledverlichting. Dat is op zichzelf hartstikke prachtig, maar wij zien dat er hele felle witte ledverlichting wordt gebruikt met een blauwe gloed er in. En als je al die lampen bij elkaar ziet heeft dat een effect van een schijnwerper. Het is inderdaad zo dat delen van Mariahoeve nu letterlijk in de schijnwerpers staan.

In de avond met een zonnebril op, een beetje dat idee?

Zeker, zo is het. Wij maken ons daar toch wel zorgen over, omdat er vanuit de Gezondheidsraad in 2014 – als ik me niet vergis – een onderzoek is geweest waarin ze toch wel hun zorgen uitspreken over het feit dat teveel blootstelling aan dat felle blauwe ledlicht in ieder geval een negatieve invloed heeft op de aanmaak van melatonine, het slaaphormoon. De universiteiten in Barcelona en Madrid hebben iets meer onderzoek gedaan en die wijzen zelfs op aanwijzingen dat er een verhoogde kans is op borst- of prostaatkanker bij te veel blootstelling aan dit licht.

Nu heb ik die onderzoeken dan hier niet paraat, maar als ik het zo hoor dan klinkt het bijna onverstandig dat ze dit ooit hebben willen installeren. Zo gek zou dit verhaal toch niet zijn, Carlos?

Het is natuurlijk een nieuwe ontwikkeling, dat ledlicht. Althans, relatief nieuw. Kijk, iedere ontwikkeling wordt gefinetuned, een auto wordt ook steeds beter en ik denk dat je met deze ledverlichting – die ook in auto’s zit – dat de ontwikkeling daarvan toch iets beter moet worden. Je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor een warmere variant van dat ledlicht en dan is er eigenlijk niets aan de hand. Het gaat vooral om de blauwe gloed die daar wordt gebruikt, die zendt uit op een bepaalde golflengte, en dat is schadelijk voor de mensen en voor de dieren.

Dus omdat het schadelijk zou zijn willen jullie het niet hebben, maar het gaat ook om ‘Mariahoeve dat in een TL-balkje staat’… Dat is ook irritant?

Ja, en het is ook niet mooi. Als je langs Paleis Huis ten Bosch komt dan zie je dat ze daar ook ledverlichting hebben, maar met een mooie oranje gloed er in. Dat is een stuk leuker en prettiger om te zien en het is ook niet schadelijk. Dus er zijn alternatieven, alleen ik denk dat het ook een kwestie is dat mensen of niet genoeg informeren of niet weten dat er andere alternatieven zijn, want je hoeft die lampen ook niet continu in volle sterkte te laten branden. Je zou bijvoorbeeld ook een bewegingssensor op die lamp kunnen zetten dat die aanspringt op het moment dat er iemand voorbij loopt en dat licht dus ook echt nodig is. Ik weet dat wethouder Liesbeth van Tongeren ooit een keer een meldpunt ‘zinloos licht’ in het leven heeft geroepen en ik denk dat dit er ook onder valt. Je kunt die lichten eigenlijk ook op 20 of 30 procent van de sterkte laten branden ’s avonds en ’s nachts en alleen laten aanspringen op het moment dat het nodig is en daar bespaar je ook energie mee.

In de Haagse politiek steunt de Partij voor de Dieren jullie bezwaren tegen het felle licht en zegt dat het niet alleen slecht is voor de mens, maar ook voor natuur. Daar moet je blij mee zijn, zo’n vorm van steun?

Ja, absoluut, en ik weet ook dat Hart voor Den Haag/Groep de Mos een paar jaar terug over een paar straten in het centrum – volgens mij het Groenewegje – daar ook iets over heeft gezegd, dat de bewoners daar zo’n zelfde soort verlichting hadden en dat is toen ook omgezet naar een warmer type licht. Dus er zijn meerdere partijen in de raad die het probleem wel kennen.

De klacht is duidelijk. De oplossing zou zijn: doe er warmere lampen in en gewoon wat minder vaak aanzetten…

“Precies, laat ze op mindere sterkte branden en kies een warmere kleur licht.”

Luister hier naar het interview met Carlos Martinez van Andel van Wijkberaad Mariahoeve