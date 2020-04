Politie grijpt in bij enorme drukte Zuiderpark

De politie heeft zondagmiddag ingegrepen in het Zuiderpark. Daar was het zo druk dat de maatregelen die de regering heeft genomen om het coronavirus in te dammen niet gevolgd konden worden. Volgens calamiteitensite Regio15 zaten groepen dicht bij elkaar en waren ze bezig met barbecueën.

De politie is – samen met de gemeente – het park ingegaan en mensen verzocht te vertrekken. Ook het Parate Peloton en politiepaarden zijn ingezet. Tientallen mensen hebben een waarschuwing of een bon gekregen.

Het Zuiderpark is nog niet officieel gesloten. Op andere plekken in Den Haag was het wel rustig.