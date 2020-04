News updates relating to the coronavirus in The Hague

CDA: leefbaarheid Weimarstraat weer in gedrang na dodelijk steekincident

Het CDA maakt zich zorgen over de leefbaarheid van de Weimarstraat na het dodelijke steekincident van afgelopen zaterdag. Volgens de christendemocraten is de leefbaarheid in de wijken rondom de Weimarstraat mede door dit incident “weer in het gedrang”.

Zowel het CDA in de Tweede Kamer als de lokale afdeling leggen een verband tussen het steekincident en de eerdere geweldsdelicten in de straat. Iets meer dan een jaar geleden kwam een 25-jarige Hagenaar om bij een steekpartij. Ook noemen ze “de overconcentratie aan coffeeshops, het grote aantal vage horecabedrijven, shish-lounges, leegstaande panden en illegale bewoning”. Volgens de partij zijn de wijkbewoners “helemaal klaar zijn met de huidige aanpak van drugsoverlast, criminaliteit en overlast”. Het CDA vraagt aan zowel de minister van Justitie en Veiligheid als aan het Haagse stadsbestuur “welke actie de bewoners en fatsoenlijke ondernemers op korte termijn mogen verwachten van handhavers, politie en justitie om de openbare orde, de nachtelijke rust en veiligheidsgevoelens terug te brengen in de straat”.

Maar volgens gemeenteraadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij is het nog veel te vroeg om een link te leggen met eerdere geweldsdelicten in de Weimarstraat, zo stelt hij op Twitter. “Het slachtoffer is niet neergestoken in de Weimarstraat, maar op de Mient en strompelde toen over de Kleine Weimar om daar vervolgens in elkaar te zakken. En verder weten we niets over de toedracht. Moord = ondermijning = Weimarstraat is zo’n simpele gedachte”, aldus het raadslid van de Haagse Stadspartij.

Samen met @KPartiman @CDADenHaag (lokaal) en @MvanToorenburg (landelijk) schriftelijke vragen gesteld over concentratie coffeeshops (en #ondermijning) in Haagse Weimarstraat. Hoe wordt de verloedering en overlast in deze straat gestopt? @cdavandaag https://t.co/NPMFdI18Ck pic.twitter.com/efcV7YnnQF — Chris van Dam (@ChrisvanDamCDA) April 19, 2020

Luister hier naar het gesprek met Kavish Partiman (CDA) op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Aad van Schie (WijWeimar) op Den Haag FM.