Haagse Joke (68) bang voor corona: “Ik probeer te eten, maar het is lastig”

De coronamaatregelen vallen de 68-jarige Joke Zoutendijk extra zwaar. Ze is eenzaam, laaggeletterd, slechtziend en moeilijk te been. Joke is bang voor het coronavirus: “Ik werd er zenuwziek van, kreeg pijn in mijn maag en moest spugen.” Openhartig doet Joke haar verhaal op Den Haag FM.

Joke vreest dat de coronamaatregelen nog lang zullen duren. “Ik heb tegen mijn dochters gezegd dat we elkaar misschien pas weer eind november mogen zien en dat het nooit meer zo wordt als vroeger. Wat is het leven dan nog? Hoe moet het verder? Toen mijn man overleed vond ik het een straf, maar dit vind ik ook een straf. Nu zit ik in huis of op het balkon.”

Door de coronamaatregelen voelde ze zich nog eenzamer dan eerst. “Ik had er geen zin meer in en stopte met eten en koken. Het was net of er een blok op mijn maag lag. Zie je wel, dacht ik, ik heb het ook. Toen dacht ik: ik kijk niet meer naar tv, alleen nog om 20.00 uur. Het gaat nu een stukje beter. Ik probeer weer te eten, maar het is lastig. Telkens moet ik kokhalzen. Maar ik moet eten, want als je niet eet dan ga je ook dood.”

Sinds Joke op Den Haag FM haar verhaal heeft gedaan, gaat het ietsje beter met haar. Ze is erg geholpen met de aandacht die zij sindsdien kreeg. Wil je Joke een hart onder de riem steken? Stuur haar dan een kaartje: Joke Zoutendijk, p/a Stokroosstraat 171, 2565 BM in Den Haag. Alvast bedankt!

