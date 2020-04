LIVEBLOG: dit weekend rustig op Scheveningen, maar drukte in het Zuiderpark

Afgelopen weekend was het eigenlijk overal in Den Haag redelijk rustig: de stranden van Scheveningen en Kijkduin waren niet druk, op de Haagse Markt werd afstand gehouden en de Haagse straten en parken waren niet vol. Alleen in het Zuiderpark was het zondag erg druk en moest de politie ingrijpen.

Morgen krijgen we te horen of de maatregelen worden verlengd, aangescherpt of versoepeld. Hoe we in Den Haag erin staan en ons voorbereiden op een anderhalve meter samenleving kun je lezen in dit liveblog.

15.06

De ondernemers van de Grote Markt moesten flink afkicken van het horecaleven toen de horecagelegenheden door de maatregelen van het RIVM de deuren moesten sluiten. “Het idee voor een eigen bier stond al langer op de bucketlist, maar dit was het moment om er vaart achter te zetten. We zijn met het idee naar brouwerij Kompaan gegaan en inmiddels hebben we ons eigen bier ‘Cold Turkey'”, vertelt bedrijfsleider van de Grote Markt Steven Kwakernaat in Rob’s Tussendoortje.

Luister hier naar het gesprek met Steven Kwakernaat.

14.28

De anderhalve meter samenleving is een doodsteek voor rijschoolhouders, zegt rijschoolhouder Theo Vuyk van Rijschool Fly-Over in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Vuyk: “Tenzij er auto’s komen van drie meter breed weet ik niet hoe we de afstand moeten bewaren tijdens het lesgeven. Een simulator is naar mijn idee niet realistisch genoeg en een scherm tussen de bestuurder en de instructeur lijkt me niet veilig. Hoe moet dat dan bij een ingreep of een auto te water?”.

Luister hier naar het gesprek met Theo Vuyk.

14.12

Het CDA maakt zich zorgen over de leefbaarheid van de Weimarstraat na het dodelijke steekincident van afgelopen zaterdag. Volgens de christendemocraten is de leefbaarheid in de wijken rondom de Weimarstraat mede door dit incident “weer in het gedrang”. In Rob’s Tussendoortje spraken we met Kavish Partiman van het CDA en Aad van Schie van WijWeimar. Lees hier verder.

Luister hier naar het gesprek met Kavish Partiman.

Luister hier naar het gesprek met Aad van Schie.

13.26

Scheveningse ondernemer Thijs van Westing lanceert een laagdrempelige bestel- en betaaloplossing voor mede-ondernemers in deze coronacrisistijd. Veel bedrijven gaan online en dat vraagt om een andere manier van bestellen en betalen, daarom zette hij Helptopay op.

De geautomatiseerde betaaloplossing van de Scheveningse marketeer moet de administratie voor ondernemers overzichtelijker en minder tijdrovend maken, zodat zij zich vooral bezig kunnen houden met hun core business. “De tijden zijn al moeilijk genoeg. Met Helptopay kan elke ondernemer in 10 minuten een bestelformulier maken en delen op zijn website, social media of WhtsApp”, aldus van Westing.

13.08

Sea Life viert de verjaardagen van hun pinguïns wel met cadeaus, maar vanwege de corona uitbraak zonder bezoekers. Bekijk hier hoe ze dat vieren en lees er meer over.

12.56

Patrick ten Hoorn is eigenaar van Het Spellenhuis Den Haag en geeft tips om leuke spellen met elkaar thuis te spelen. Ook vertelt hij in Rob’s Tussendoortje dat hij toch noodgedwongen mensen moet ontslaan door de coronacrisis.

Rob vraagt zich af wat hij thuis alleen kan doen, want bordspellen zijn vooral gezellige gezelschapsspellen, toch? “Dan kan je heel goed het spel Robinson Crusoe spelen, dan moet je overleven op een eiland”, antwoord Patrick.

Luister hier naar het interview met Patrick ten Hoorn.



12.33

Op Wij en Corona krijgen senioren een stem. Ouderen delen hun verhaal en kunnen elkaar inspireren en helpen. Ook de Haagse Joke deelde haar verhaal op de website en bij ons op de radio.

Joke is laaggeletterd en valt qua leeftijd binnen de risicogroep, veel van de boodschappen snapt ze niet goed, dit maakt haar erg angstig. Haar dochter doet wel de boodschappen, maar blijft op afstand. De post die zij normaal leest voor haar moeder blijft nu op een stapel liggen.

Wij en Corona vraagt om sommige mensen die hun verhaal doen extra te steunen via hun socials. Zo ook de Haagse Joke.

Luister hier het interview terug van Joke.



12.20

De politie gaat in Mariahoeve, Benoorderhout en Bezuidenhout bloemen uitdelen aan mensen die tijdens de coroncrisis anderen helpen. Check hun facebookpagina om iemand die wel een bos tulpen verdient aan te melden. Wijkagent Robin Overbosch doet de oproep ook bij Rob Kemperman in zijn lunchshow op Den Haag FM.

Luister hier naar het interview met Robin Bleyenberg.



10.22

Shehzad Mehr is begonnen met het rondbrengen van maaltijden in Transvaal. En deze week begint de Ramadan, en speciaal daarvoor zorgt hij ook voor Iftar maaltijden: “We gaan ook zorgen voor ontbijtpakketten, omdat degenen die meedoen aan de Ramadan voor zonsondergang goed moeten eten, zorgen we speciaal voor ontbijtjes ook”.

Luister hier naar het interview met Shezad Mehr.



9.45

Pat Smith is in zijn rol als nachtburgemeester van Den Haag bezig met het organiseren van een online Koningsnach. Het festival Life I Live kan vanwege de coronacrisis niet doorgaan, maar “Ik wil graag toch dat oranje gevoel bij de mensen brengen en ben bezig met verschillende organisaties zoals Poprader en het Paard om te kijken wat we kunnen doen samen” zegt Pat Smith.

Luister hier naar het interview met Pat Smith.



8.52

Aankomende zaterdag 25 april is er de hele dag het thuisblijf festival ‘Samen Haags’. Vanaf 9 uur ’s morgens kan je via de website het festival bezoeken.

“We beginnen met yoga en sport en dansen in de ochtend, er is een college in de middag en veel cultuur, rond etenstijd koken en de avond wordt afgesloten met muziek”, aldus Eva één van de initiatiefnemers van het festival.

“Iedereen die meewerkt aan het festival is Haags en in deze tijd wil je gewoon iets leuks doen, dat missen we allemaal, vandaar dat ik samen met Eva dit thuisblijf evenement heb bedacht en georganiseerd”, vertelt een enthousiaste Sophie.

Luister hier naar het interview met Sophie en Eva.



8.33

Afgelopen weekend heeft Kavita Parbhudayal, wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid in gemeente Den Haag, een videoboodschap ingesproken voor mensen die nu goed werk verrichten ten tijde van de coronacrisis. Ook roept zij alle inwoners van de stad op om vaker de telefoon te pakken of een filmpje te sturen naar mensen die dat hard nodig hebben in deze tijd.

De videoboodschap van de wethouder gaat via een rijdende abri door heel Den Haag de komende tijd. Initiatiefnemer van deze rijdende videoboodschappen is stichting Buddy netwerk. Ook diverse cliënten van Buddy Netwerk werden verrast met mooie woorden van hun buddy op het scherm van de abri.

Thomas vertelde in Haagse Ochtendradio aan wethouder Parbhudayal dat ook zijn oma, die ver in de negentig is getroffen is door het COVID19 virus. “Het is een hele moeilijke tijd nu, de kleinkinderen van mijn ouders komen nu ook al weken niet meer. Een bezoek via het raam is dan erg emotioneel. We moeten het met elkaar doen deze tijd, dus bel of stuur een kaartje naar mensen die nu alleen zijn en wel een hart onder de riem kunnen gebruiken”, aldus de wethouder.

Luister hier naar het gesprek met Kavita Parbhudayal.



8.20

Aan de Nationale Bijentelling, die dit weekend voor de derde keer werd gehouden, deden dit jaar een recordaantal tellers mee. Waarschijnlijk omdat iedereen thuis moet blijven vanwege de coronamaatregelen en veel mensen van het zonnetje in hun eigen tuin aan het genieten waren.

Meer dan tienduizend mensen telden in totaal ruim 135.000 bijen, maakt de organisatie van het evenement gisteren bekend. Verslaggever Lieuwe van Slooten maakte een reportage over de bijentelling. Bekijk hier het filmpje.

7.46

In tijden van corona is het erg moeilijk zeker als een dierbare overlijdt. Geen troostende knuffels en drukbezochte afscheidsdienst door de coronamaatregelen. Dit weekend twee sterfgevallen (geen corona) in de Haagse voetbalwereld. Thomas sprak erover met Ton Beije van Haaglanden Voetbal.

Wij wensen de nabestaanden van Kees Govers en Frans Leijendekkers heel veel sterkte toe.

Luister hier naar het interview met Ton Beije.