Meerdere gewonden bij zwaar ongeluk Schenkkade

Meer in

Bij een ongeluk op de Schenkkade in Den Haag is zondagavond een persoon zwaargewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde in de bocht richting de Utrechtsebaan. Ook twee andere inzittenden raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht.