Ruzie om vrouw blijkt reden voor schietpartij tussen twee vrienden

Meer in

De man die half december vorig jaar met een vuurwapen op een auto schoot, blijft nog zeker drie maanden vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 45-jarige Giovanni van U. van poging tot doodslag. Van U. kon het niet verkroppen een vriend het had aangelegd met zijn vrouw. Daarom schoot hij op de auto waar de vriend in reed.

De schietpartij gebeurde op 19 december vorig jaar op de Koningin Emmakade. Van U. meldde zich direct na de schietpartij bij de politie en zit sindsdien vast in een gevangenis in Grave in Noord-Brabant. Hij wilde vrijgelaten worden omdat volgens de advocaat van Van U. dat de schutter en het beoogde slachtoffer de ruzie weer hebben bijgelegd. “Beide mannen zijn al twintig jaar bevriend. Mijn cliënt wilde zijn vriend helemaal niet aanvallen.”

Aangifte intrekken

Het betoog wordt ondersteund door een brief van beschoten vriend. Hij heeft spijt van de aangifte die hij deed tegen zijn vriend en wil die weer intrekken. “Het was allemaal een misverstand”, zo staat in de verklaring die tijdens de zitting werd voorgelezen.

Toch is dit alles voor de rechtbank geen reden de man naar huis te sturen. Het schietincident is volgens de rechters te ernstig. Van U. heeft volgens de rechtbank laten blijken dat hij zijn boosheid niet onder controle heeft en dat zou kunnen leiden tot nieuwe incidenten.