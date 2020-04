CDA: leefbaarheid Weimarstraat weer in gedrang na dodelijk steekincident

Sea Life viert verjaardagen pinguïns zonder bezoekers, maar met cadeaus

In tijden van corona worden verjaardagen zonder visite gevierd. Zo ook de verjaardagen van pinguïns Locke en Kiki, die deze maand in Sea Life Scheveningen hun twaalfde en elfde verjaardag vieren. Maar ook het zeeaquarium is vanwege de coronamaatregelen gesloten voor het publiek, dus dat betekende geen visite voor het koppeltje. Maar dat weerhield de verzorger van Sea Life er niet van om de verjaardag toch te vieren.

Alle pinguïns mochten aanwezig zijn en verder niemand, behalve de vaste dierenverzorger Mark, laat Sea Life weten. “Ze werden verwend met extra vis en papier om hun nest verder mee te versieren. Veel van de pinguïns zijn bezig met het bouwen van hun nest, dus dat komt goed uit.”

“En zo werd het toch nog een extra leuke middag. Uiteraard hopen we dat het volgend jaar weer een ‘normale’ verjaardag is”, aldus Sea Life Scheveningen.