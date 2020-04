Verdachte dodelijke steekpartij Weimarstraat werd ‘uit het niets belaagd’

De 48-jarige Hagenaar die zaterdag is aangehouden voor de dodelijke steekpartij in de Weimarstraat verklaart dat hij uit het niets werd belaagd door het slachtoffer. Volgens zijn advocaat werd de verdachte neergeslagen door een voorbijfietsende man. Tijdens de daaropvolgende worsteling stak de verdachte zijn belager, die aan zijn verwondingen overleed.

De dodelijke steekpartij vond zaterdag kort na middernacht plaats. De verdachte zou zijn belager met een mes hebben gestoken dat hij bij zich had. Het slachtoffer is een 36-jarige Hagenaar, die door de politie zwaargewond werd aangetroffen. De agenten probeerden de man nog te reanimeren, maar de hulp kwam te laat. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De verdachte werd niet veel later aangehouden op de Valkenboslaan. Hij was zelf lichtgewond geraakt en werd voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij onder meer een tand was kwijtgeraakt. Daarna is de verdachte overgebracht naar het politiebureau. Dinsdag wordt hij waarschijnlijk voorgeleid aan de rechter-commissaris die moet beslissen of de verdachte langer vast blijft zitten.