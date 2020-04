“Werkgevers en uitzendbureaus moeten meer doen bij huisvesten arbeidsmigranten”

De gemeente gaat zich beter inzetten voor betere woonomstandigheden van arbeidsmigranten. In 15 jaar tijd steeg het aandeel Oost-Europese arbeidsmigranten in de stad naar bijna 50.000, 10 procent van de bevolking. Hier stond echter geen groei van de betaalbare woningvoorraad tegenover. Wethouder Martijn Balster (Wonen, wijken, welzijn): “Het wordt tijd dat werkgevers en uitzendbureaus hun verantwoordelijkheid gaan nemen. En dat wij als gemeenten in de regio beter samenwerken om arbeidsmigranten fatsoenlijk te huisvesten. Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke woning”

Maandag presenteerde Balster de contouren van een aanpak gericht op het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten. Balster: “Er is in korte tijd een 2e-rangswoningmarkt ontstaan in wijken met goedkope woningvoorraad. Door de coronacrisis is het belang van gezonde woonomstandigheden alleen nog maar duidelijker geworden. Arbeidsmigranten mogen hier niet de dupe van worden.”

De gemeente kondigt verschillende maatregelen aan. Zo wil Den Haag werk maken van een betere registratie van arbeidsmigranten, en werkgevers en uitzendbureaus die hun verantwoordelijkheid niet nemen harder gaan aanpakken. De samenwerking met de vertegenwoordigende organisaties van de doelgroepen wordt versterkt en er moeten wat Balster betreft regionale afspraken komen.

Foto: Wethouder Martijn Balster. Foto: Martijn Beekman