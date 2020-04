“Basisscholen op 11 mei weer open”

De basisscholen in Nederland gaan open op 11 mei. Dat besluit het kabinet later vanmiddag, melden bronnen aan RTL Nieuws. Daarnaast worden de regels om te sporten voor kinderen en jongeren versoepeld.

Of de scholen de deuren voor kleine groepjes of gefaseerd openen, is ter uitwerking voor de scholenkoepels in overleg met het ministerie van Onderwijs.

Vrijwel alle overige maatregelen van de ‘intelligente lockdown’, zoals het sluiten van cafés en restaurants, worden verlengd tot woensdag 20 mei.

Een week van tevoren wordt, net als vandaag, opnieuw besloten over de verlenging van de coronamaatregelen.