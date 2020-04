Dick Advocaat blijft nog seizoen hoofdtrainer Feyenoord

Dick Advocaat is ook volgend seizoen de hoofdtrainer van Feyenoord. Hij heeft met de club uit Rotterdam overeenstemming bereikt over een nieuw contract dat medio 2021 afloopt.

De 72-jarige Hagenaar werd vorig jaar oktober aangesteld bij Feyenoord, als opvolger van de ontslagen Jaap Stam. Onder zijn leiding vond de club de weg weer naar boven. Feyenoord is naar de derde plaats van de eredivisie geklommen, met 6 punten minder dan Ajax en AZ. Advocaat loodste zijn ploeg ook naar de bekerfinale.

“Het voelt in deze tijden natuurlijk vreemd, maar uiteindelijk ook goed om mijn contract te verlengen bij deze prachtige club”, stelt Advocaat. “Zeker de afgelopen gekke weken merkte ik hoe gedreven ik nog ben en hoe enorm veel zin ik heb om door te gaan als trainer. We waren hier bij Feyenoord tot alles stil kwam te liggen met elkaar aan iets moois bezig. Er begon binnen de ploeg echt iets te ontstaan. Dat wil ik, dat willen we als staf en selectie afmaken. De club wil dat ook graag, dus daar gaan we voor, ondanks de vele onzekerheden die er op dit moment zijn.”