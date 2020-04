“Door digitaal vergaderen Haagse raad eindelijk een uitknop op sommige politici”

Normaal gesproken spreekt Marcel Verreck in de Haagse politieke talkshow Spuigasten tot zijn stadsgenoten, maar wegens het coronavirus doet de columnist dat in deze video voor Den Haag TV.

Lees hieronder de volledige column van Marcel Verreck

Waarde stadgenoten,

De herdenking van 75 jaar bevrijding is enigszins uit de hand gelopen. Terecht wordt er in de aanloop naar de meidagen stilgestaan bij het onpeilbare leed dat de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt. Er zijn herdenkingen, televisieprogramma’s met getuigenissen en reconstructies, schoolprojecten en dichtwedstrijden, waarin een poging gedaan wordt te ervaren hoe het in die duistere tijd moet zijn geweest.

Maar dit jaar is die poging tot inleving wel heel erg indringend, waarbij ik de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog geenszins wil bagatelliseren.

Angst, eenzaamheid, wanhoop, uitzichtloosheid, verdriet, slachtofferschap en wrede willekeur, we ondervinden het momenteel aan den lijve.

Maar ook de mooie menselijke dingen die bij een rampzalige situatie behoren, en waarover wij eerdere generaties hebben horen vertellen: de medemenselijkheid, de opofferingsgezindheid, de solidariteit, de moed, de troost, ja zeg maar de liefde.

En van deze alle de liefde het meest, om maar eens een oud boek te citeren.

Stadgenoten, ik had ingezet op een coronavrije column, als een uniek onbesmet bastion. Sterker nog, het zou een column worden waar zelfs de letter c niet in voor zou komen.

Maar zo’n olumn ommunieert te omplex. Dat is de onsequentie, dat zorgt voor atastrofale ondities.

Toch heb ik mijn maatregelen getroffen. De rampenzender NPORadio1, die van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat gevuld is met opgewonden coronaporno heb ik verwisseld voor het opbeurende, heerlijke radio 2.

De talkshows en het nieuws zijn sterk gerantsoeneerd, al zap ik er wel langs. Laatst merkte ik op dat viroloog Ab Osterhaus twee dagen achter elkaar nergens in beeld was en ik vroeg me af: is dat goed nieuws of slecht nieuws? Prompt was hij er weer, gelukkig niet ziek, want hij zit waarschijnlijk in quarantaine in de wijnkelder van het Hilversumse mediapark.

Verder wandel ik regelmatig door onze mooie stad en dan met name in Wateringse Veld, want daar is de kans dat je door een voorbijganger besmet raakt al sinds het ontstaan van dit Vinex-neutronenbom-gebied spectaculair klein.

Wat doe ik verder dan het zorgen voor mijn dierbaren?

Proberen ander leuk nieuws te vinden.

Vorige maand schertste ik nog dat ADO door deze uitbraak in de eredivisie zou kunnen blijven. Het begint er aardig op te lijken, want het verloop van de competitie keert zich ten goede voor ADO. Het draait nu vooral om niet kunnen voetballen en dat is toch wat de ADO-spelers dit jaar kenmerkt.

Zo zie je maar dat de onmogelijkste dingen gebeuren. Neem de panda’s in Ouwehands Dierenpark. Die bamboeknagers hebben zich niet aan die anderhalve meter afstand gehouden en nu is mogelijk een van de twee zwanger. Van hoeveel pandaatjes is onbekend, maar de beesten komen uit China, dus dan weet je dat het er heel snel heel veel kunnen zijn.

Verder zitten we natuurlijk veel voor de televisie en kijken naar oude comedy’s en, om in hetzelfde genre te blijven, de persconferenties van Donald Trump. Als er iemand heel snel een aantal zeer solide mondkapjes nodig heeft is hij het wel.

Maar goed, Amerika heeft in ieder geval nog wel een opperhoofd, Den Haag raakt binnenkort zijn burgemeester kwijt en de gemeenteraad vergadert alleen nog maar digitaal, wat als voordeel heeft dat er op sommige mensen nu eindelijk een uitknop zit.

Verder proberen we vrolijk te worden van glorieuze Nederlandse sportprestaties uit het verleden, wat op den duur enorm gaat vervelen, want je kent de uitslag al.

En zoals bekend komen er in de Nederlandse voetbalgeschiedenis nogal wat tweede plaatsen voor. Daar kan je als zendgemachtigde wat aan doen met al die nieuwe digitale technieken.

Laat ons met wat kunstgrepen die WK-finales tegen Duitsland, Argentinië en Spanje alsnog winnen. Trakteer ons op een virtuele Elfstedentocht in april, laat Scheveningen Holland Sport in het seizoen 1970-1971 kampioen worden, met topscorer Sjaak Roggeveen, die een miljoenenaanbod van Barcelona afslaat omdat hij niet gemist kan worden in zijn winkel met huishoudelijke artikelen.

Kortom, wij moeten elkaar verhalen blijven vertellen om de werkelijkheid te verzachten.

En laten we vooral vastleggen waar we nu ook van geníeten:

Hoe stil het dus kan zijn

Hoe we de vogels horen

Hoe de lucht is opgeklaard

Dat ene magere vliegtuigstreepje ergens hoog in de blauwe lucht

Geen files, hooguit één voor het schap met desinfecterende zeep

Het royaal ruimte geven aan elkaar

Tijdens de glimlachende puzzeltocht in de winkelstraat

De extra tijd met je geliefden

Je kind dat even tegen je aan komt zitten

Iets lekkers voor de deur van de buurvrouw zetten

Lieve gesprekjes ter weerszijden van de straat

De plannen die je maakt

Het verscheuren van overbodige paperassen

Die lachwekkend opgeruimde kamer

De afstand die ons verenigt

Het lachen dat ons niet zal vergaan

Omdat je weet, omdat je wilt

Dat het beter wordt

En dat wordt het

Dat wordt het

Echt waar

Hou jullie taai, hou vol, tot snel.