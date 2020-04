Gewonde bij steekpartij op Stamkartplein

Op het Stamkartplein is in de nacht van maandag op dinsdag rond kwart over twee iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens calamiteitensite Regio15 is een slachtoffer gewond geraakt aan zijn hoofd.

Een verdachte zou na de steekpartij op de vlucht zijn geslagen. Hij is die nacht nog niet aangetroffen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van de steekpartij is nog onduidelijk.