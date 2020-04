Laatste deel Binckhorstlaan op de schop voor Rotterdamsebaan

Het laatste deel van de Binckhorstlaan gaat op de schop voor de aanleg van de Rotterdamsebaan. Van dinsdag 28 april tot en met maandag 8 juni wordt gewerkt aan een nieuwe inrichting van de kruising Binckhorstlaan-Maanweg. Tijdens de werkzaamheden is de kruising volledig afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen via een route langs het werk.

De gemeente is al sinds 2019 bezig de Binckhorstlaan stap voor stap aan te pakken zodat de Rotterdamsebaan er straks naadloos op aansluit. Het laatste deel van de Binckhorstlaan dat aangepakt wordt, is de kruising Binckhorstlaan-Maanweg. De huidige T-splitsing verandert dan in een volwaardige kruising met een aansluiting voor Binck Eiland, een plek waar inmiddels een flink aantal nieuwe woningen zijn.