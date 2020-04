LIVEBLOG: Verlenging of versoepeling coronamaatregelen?

Vandaag zal het kabinet met een besluit komen over een eventuele verlenging van de noodmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus voor onder meer horeca, sportaccommodaties, kinderopvang en scholen. Ook wordt er mogelijk meer bekend over grote evenementen als muziekfestivals. Naar verwachting zullen de maatregelen worden aangekondigd in de persconferentie om 19.00 uur. Lees meer over hoe Den Haag omgaat met de coronamaatregelen in dit liveblog.

8.10

John van Zweden roept op om Frans Leyendekker die afgelopen weekend plotseling is overleden een mooi groen geel afscheid te geven.

“In de tijd dat het Corona virus vele slachtoffers maakt wereldwijd, krijgt onze Frans totaal onverwacht een hartinfarct op slechts 49 jarige leeftijd, en is er ineens niet meer. Onwerkelijk, en oneerlijk! De FC Den Haag supporter met zijn karakteristieke kop en de altijd lachende, schreeuwende en vrolijke Frans is er niet meer. Al jaren kwam Frans bij FC Den Haag in het Zuiderpark, en in het Forepark, en iedereen kende Frans”, aldus een aangeslagen John van Zweden.

Gevraagd wordt om op donderdag 23 april een erehaag te maken bij het ADO stadion om 17.15 uur.

7.47

Elke dag aandacht voor ADO Den Haag en op dinsdag belt Thomas altijd met voorzitter van de supportersvereniging Haagsche Bluf Jacco van Leeuwen. Er zijn natuurlijk geen wedstrijden maar Thomas belt tijdens de coronacrisis nog steeds en bespreekt hoe iedereen het maakt deze dagen.

Ook sprak Thomas over het overlijden van Kees Govers en Frans Leyendekker afgelopen weekend. “Er zijn heel veel mensen die ook overlijden door andere oorzaken dan corona, ik denk dat als alles achter de rug is, er heel wat lege plekken zijn in het stadion”, aldus Jacco van Leeuwen.