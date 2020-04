Streep door 73ste editie Vlaggetjesdag

Het bestuur van Stichting Vlaggetjesdag Scheveningen heeft in overleg met de gemeente Den Haag en overige partners en sponsoren besloten dat Vlaggetjesdag vanwege het coronavirus dit jaar niet kan plaatsvinden op de traditionele manier. Dat meldt de organisatie.

De organisatie van Vlaggetjesdag had zich erg verheugd op de editie van dit jaar, die met het thema van 75 jaar vrijheid “vele mooie en unieke onderdelen” zou kennen. Plan B was om helemaal niks te organiseren, maar het bestuur, organisatie, vrijwilligers en partners van Vlaggetjesdag willen onder de noemer van “Plan C” alternatieve activiteiten organiseren die wel passen in deze tijd. Zo is het idee om rond Vlaggetjesdag haring te bezorgen bij de Scheveningse verzorgingstehuizen en zijn er leuke ideeën o.a. voor kinderen in de planning. Mensen die zich hebben aangemeld als maatje 2020 ontvangen dit jaar, na ontvangst van hun betaling, per post hun maatjespin.

”We betreuren het ten zeerste dat we onze bezoekers uit binnen- en buitenland niet kunnen begroeten op de 73ste editie van Vlaggetjesdag aan de haven van Scheveningen, maar hopen met onze alternatieve plannen het weekend van 12 tot en met 14 juni toch het feestelijke gevoel dat de nieuwe haring met zich meebrengt over te brengen”, zegt bestuursvoorzitter Gerbrand Voerman.

De organisatie maakt binnenkort haar plannen bekend voor dit jaar. De Hollandse Nieuwe Haring ligt vanaf 12 juni wel gewoon in de winkel.

