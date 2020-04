Vruchtenbuurt krijgt meer groen en 70 extra parkeerplekken

Bewoners van de Vruchtenbuurt krijgen binnenkort een groenere wijk door meer bomen en groenstroken. Ook krijgen ze rondom de Mient er zeventig extra parkeerplaatsen bij. Dat heeft wethouder Robert van Asten (D66, Mobiliteit) dinsdagmiddag bekendgemaakt.

De extra zeventig parkeerplaatsen komen bovenop de bestaande 304 parkeerplaatsen in de buurt. Deze plaatsen komen langs de Mient, rond de kruisingen met de Laan van Eik en Duinen, en langs de Abrikozenstraat en de Ananasstraat. Rond het kruispunt Thorbeckelaan-Appelstraat is de mogelijkheid gevonden om parkeerplaatsen toe te voegen, met genoeg ruimte voor de bushaltes en voldoende opstelmogelijkheid voor het wachtend verkeer. De Mient wordt veiliger omdat de rijsnelheid naar 30km per uur wordt teruggebracht. Ook komen er verkeersdrempels waardoor de leefbaarheid verbetert. De omgeving rond het winkelgebied bij de Appelstraat wordt heringericht en verfraaid.

In de plannen staat verder dat 36 bomen op de Mient moeten worden vervangen door nieuwe exemplaren. “Boomwortels hebben in de loop der jaren het oude riool uit 1930 beschadigd en de wortels hebben door het fietspad onvoldoende ruimte. Rekening houdend met de toestand van de bomen, komt de gemeente tot de slotsom dat het beter is om op de Mient een deel van de bomen te vervangen”, schrijft de gemeente. Daarom is er in het plan ruimte gemaakt voor nieuwe bomen en zelfs voor het planten van extra bomen. Zo wordt de huidige groenstrook langs de begraafplaats opgeknapt en omgevormd tot een “ecologische zone”. Ook worden er extra bomen geplant rondom het kruispunt Albardastraat, Thorbeckelaan en Appelstraat. Op het brede trottoir aan de huizenzijde tussen de Kornoeljestraat en de Laan van Eik en Duinen komen extra groenstroken. Daar bovenop wordt een extra bomenrij geplant langs het water ter hoogte van de sportvelden. Ook worden de bomen dichter bij elkaar gepland.

“Hiermee wordt de parkeerproblematiek van de Vruchtenbuurt opgelost”, zegt wethouder Van Asten. “Daarnaast zorgen we voor betere verkeersveiligheid. En voor meer groen waar de bewoners om gevraagd hebben. Met dit plan wordt de buurt overzichtelijker, groener en veiliger.”