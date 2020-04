Brand in autopoetsbedrijf bedrijventerrein Ypenburg

In een autopoetsbedrijf op het bedrijventerrein bij Ypenburg is woensdagavond brand ontstaan. De brandweer heeft opgeschaald naar ‘zeer grote brand’ omdat er veel bedrijven in de omgeving gevestigd zitten.

De brand aan de Laan van Deelen werd rond half tien ontdekt. De brandweer is direct naar binnen gegaan om het vuur te blussen. Het is nog niet bekend waardoor de brand is ontstaan.

Foto: Regio15.