Coronateststraat op terrein ADO

Vanaf dinsdag kunnen patiënten in het noordelijke deel van Zuid-Holland na verwijzing gebruikmaken van de mobiele post om te testen op COVID-19 bij het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. Dit is een teststraat waar mensen getest worden op het coronavirus.

In de teststraat kunnen patiënten terecht die door hun huisarts zijn aangemeld. Als de huisarts besluit dat een patiënt direct door een arts beoordeeld moet worden, gaat de patiënt naar één van de vijf huisartsenposten in de regio die zijn ingericht als triagecentra voor corona. In andere gevallen kan de huisarts patiënten direct voor een test aanmelden bij de coronateststraat bij het Cars Jeans Stadion. De coronateststraat is zeven dagen per week geopend van 8.00 uur tot 22.00 uur.

Drive through

In de coronateststraat blijven patiënten in de auto zitten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. ADO Den Haag heeft hiervoor belangeloos haar locatie ter beschikking gesteld. Na registratie van de patiënt wordt er een uitstrijk afgenomen uit de neusholte en wordt er eventueel ook direct bloed afgenomen voor diagnostiek.

Mobiel laboratorium

De neusuitstrijk kan op locatie direct worden afgenomen in het mobiele laboratorium dat beschikbaar is gesteld door het Ministerie van Defensie. De testen worden in een microbiologisch laboratorium uitgevoerd. De huisarts ontvangt binnen 24 tot 48 uur de uitslag. Op termijn kan in de coronateststraat ook snelle diagnostiek uitgevoerd worden. Hierdoor kan de uitslag van de coronatest voor spoedgevallen in minder dan een uur bekend zijn.