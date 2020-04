News updates relating to the coronavirus in The Hague

Gaslek in woning Laan van Meerdervoort, buurt ontruimd

In een woning aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag is woensdagmiddag een gaslek ontstaan waarbij de kruipruimte is volgelopen met gas. Het gaat om een woning aan de Laan van Meerdervoort tussen het Valkenbosplein en de kruising van de Fahrenheitstraat met de Edisonstraat. Doordat het gas zich vervolgens heeft verspreid over verschillende kruipruimtes van naastgelegen huizen heeft de brandweer acht woningen ontruimd.

‘Inmiddels heeft Stedin de gastoevoer afgesloten’, aldus een woordvoerder van de brandweer. ‘Wij ventileren nu de kruipruimtes. Als alles weer goed is, mogen de bewoners terug naar hun huizen.’ Dat is inmiddels gebeurd.

Het openbaar vervoer ondervindt hinder van het gaslek. Tram 3 rijdt op last van de politie om. De halten Elandstraat tot en met Appelstraat vervallen. Er rijdt een pendeltram van Arnold Spoelplein naar Savornin Lohmanplein.