Hagenaar langer vast voor dodelijk steekincident Weimarstraat

De 48-jarige Hagenaar die zaterdag werd aangehouden voor het dodelijke steekincident in de Weimarstraat blijft in de cel. Hij wordt verdacht van doodslag. Een rechter heeft dinsdag zijn voorarrest met twee weken verlengd, laat de rechtbank weten. Bij het steekincident kwam een man van 36 uit Den Haag om het leven.

Volgens zijn advocaat werd de Hagenaar uit het niets belaagd door een voorbijfietsende man. Er volgde een worsteling, waarop de verdachte zijn belager neerstak met het mes dat hij bij zich droeg. Het slachtoffer raakte zo zwaar gewond dat hij ter plekke overleed.

De verdachte raakte bij de worsteling lichtgewond, hij verloor onder meer een tand. Hij kon later, even verderop, worden aangehouden op de Valkenboslaan. Na een behandeling in het ziekenhuis is de verdachte overgebracht naar het politiebureau. Daar is hij het hele weekend verhoord.