Kinderopvang Piccolini: “Kinderen geen anderhalve meter afstand, ouders wel”

Basisscholen en kinderopvang mogen vanaf 11 mei hun deuren weer openen. Dat maakte minister-president Mark Rutte dinsdagavond tijdens de persconferentie bekend. “We zijn ontzettend blij met het nieuws. Afgelopen weken waren we wel open voor kinderen met ouders in vitale beroepen, maar vingen we slechts een klein deel van de kindjes op in plaats van de gebruikelijke 60”, vertelt directrice Kelly van der Linden van kinderopvang Piccolini in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

De kinderopvang in de Sibergstraat in Bezuidenhout denkt samen met de oudercommissie en de gemeente na over een protocol omtrent het halen en brengen van de kinderen. Van der Linden: “De kinderen hoeven geen anderhalve meter afstand te houden, maar de ouders wel. We denken er over om de kinderen in tijdvakken te laten brengen. De ouders moeten zich goed realiseren dat ze ook afstand van de leidsters bewaren”.

Daarnaast voorziet de directrice van de kinderopvang nog een ander probleem. Van der Linden: “De kinderen zijn de laatste tijd veel bij hun ouders geweest. Dat zal het afscheid na al die weken waarschijnlijk moeilijker maken, juist nu het afscheid korter zal zijn dan voorheen. Samen met de oudercommissie zullen we bekijken hoe we de situatie voor iedereen zo prettig mogelijk kunnen maken”.

Luister hier naar het gesprek met Kelly van der Linden.