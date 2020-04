Klein plusje op gemeentelijke jaarrekening, toch zijn de zakken leeg

Uit de jaarrekening over 2019 blijkt dat de gemeente Den Haag dat jaar met een positief saldo van 1,4 miljoen euro heeft afgesloten. “Dat betekent dat we het over 2019 redelijk gedaan hebben”, zegt wethouder Boudewijn Revis in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Toch is de wethouder Financiën niet echt tevreden met het resultaat: “Ik maak me wel zorgen. Voor veel mensen in de stad is 1,4 miljoen euro veel geld. Maar de totale gemeentebegroting is 2,8 miljard euro, met 1,4 miljoen in de plus kun je eigenlijk zeggen dat het op 0 is geëindigd.”

Revis plaatst een kanttekening bij sommige uitgaven die de gemeente heeft moeten doen: “We hebben tekorten in de zorg en WMO, dat hebben we moeten bijplussen uit de reserves. Dat betekent dat het spaarpotje van de gemeente langzaam leeg loopt. Dat spaarpotje is nu aan de bodem geraakt. Dat is in tijden van de coronacrisis best wel een probleem. Dat vet op de botten hebben we niet meer.” De wethouder noemt 2019 het laatste rustige jaar. “We hebben eigenlijk geen geld om een crisis aan te kunnen. En er komt wel een crisis aan.”

Door de coronacrisis houdt hij rekening met minder inkomsten. “Minder toeristenbelasting. HTM rijdt minder, dus we krijgen minder dividend. Gemeente-inkomsten worden minder, en we moeten meer uitgeven. De begroting voor dit en komend jaar wordt een hoofdpijndossier.”

En dus ontkomt ‘t college er niet aan de beoogde investeringen met de net binnengestroomde 673 miljoen aan Eneco-geld te heroverwegen en een deel hiervan in te zetten om de coronacrisis het hoofd te bieden. We gaan nu immers niet verder bezuinigen op zorg, onderwijs en economie. — Pieter Grinwis (@Pieter_Grinwis) April 22, 2020

Pieter Griwnis van de ChristenUnie-SGP stelt dat het stadsbestuur er niet aan ontkomt om geld wat de verkoop van Eneco oplevert anders te gaan uitgeven. “We hebben met de gemeenteraad afgesproken eerst de balans op te maken om te kijken wat de gemeente echt moet doen. De Enecomiddelen zijn bestemt voor het versterken van de economie en verduurzaming. We zullen dat met elkaar moeten afwegen”, reageert Revis.

We moeten naar alles kijken, want zo groot is de crisis wel. Tegelijkertijd waarschuw ik wel: Ga niet doen of dit makkelijk op te lossen is. Of opkomend voor je eigen achterban wil doen. We moeten kijken wat het Rijk doet en wat we zelf kunnen doen. De zakken zijn eigenlijk leeg. Als we zelf nog iets willen doen, dan moeten we uit beperkte middelen kiezen en zullen we andere dingen in de stad niet meer moeten doen. Dus bezuinigen.”

