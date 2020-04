LIVEBLOG: geen festivals en feestjes deze zomer en de horeca blijft tot 20 mei gesloten

Tijdens de persconferentie gisteravond maakte Mark Rutte bekend dat de basisscholen weer deels open mogen en kinderen tot 12 jaar weer mogen trainen buiten. Tot 18 jaar mag er ook buiten gesport worden, maar daar moet de anderhalve meter wel gehanteerd worden. Rutte hoopt dat de middelbare scholen weer vanaf 1 juni open kunnen.

Verder zijn er eigenlijk geen versoepelingen maar blijven alle corona maatregelen tot minimaal 20 mei van kracht. Wel is er nu meer duidelijkheid voor evenementen: het festivalseizoen 2020 is van de baan. Tot minimaal 1 september geen evenementen en dus ook geen betaald voetbal.

Ook al is dit voor veel mensen geen verrassing, we kijken vandaag in dit liveblog vooral hoe dit nieuws is binnengekomen in Den Haag en wat dit voor gevolgen heeft voor de stad. Maar ook al het andere Haagse coronanieuws is te lezen in dit blog en te volgen via Haagse Ochtendradio, Rob’s Tussendoortje en Studio Haagsche Bluf op Den Haag FM van 7.00 tot 19.00 uur vandaag.

12.22

Kelly van der Linden, directrice van kinderopvang Piccolini is blij dat ze weer kinderen mogen opvangen: “We hebben geen mensen in de risicogroep die bij ons werken en we kunnen nu ook getest worden mochten we klachten hebben voor meer zekerheid. Wij hebben er veel zin in om weer te beginnen. We hebben onze kindjes gemist.”

Luister hier naar het interview met Kelly van der Linden.

11.39

Vanaf dinsdag kunnen patiënten in het noordelijke deel van Zuid-Holland na verwijzing gebruikmaken van de mobiele post om te testen op COVID-19 bij het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. Dit is een teststraat waar mensen getest worden op het coronavirus. Lees hier meer over de corona test drive through.

10.47

‘Hou Je Haags’ is de door iedereen omarmde leus om met alle Hagenaars en Hagenezen de huidige crisis door te komen. Om dit extra kracht bij te zetten, hebben de Haagse textieldrukkers van The Cotton Express, Key Merchandise en Fietskoerier Den Haag een ludieke shirt actie opgezet. De shirts met de kreet ‘Hou je Haags’ worden verkocht voor 20 euro (inclusief verzendkosten). Hiervan gaat 11,50 euro direct naar het goede doel: de Haagse Voedselbank.

9.20

Met spanning zat gisteren ook Cees Franken van Som Horeca naar de persconferentie te kijken. Tot minimaal 20 mei blijven de regels voor de horeca ongewijzigd en kunnen de zaken op het Plein: Cloos, Millers, De Haagsche Kluis, De Tijd Bar en Grill, Plein XIX en de Seafoodbar 19 niet open.

Ook de drie vestigingen van Burrata, Xieje en strandtenten Millers Beach en Hudson Kijkduin blijven gesloten op last van de regering. Hoe Som Horeca geraakt wordt door de coronacrisis en wat zij doen om te overleven vertelt Kees in Haagse Ochtendradio: “Wat mooi zou zijn bijvoorbeeld en ons iets zou helpen is als het hele Plein gebruikt mag worden voor ons terras, dan kunnen we meer mensen kwijt met de anderhalve meter regel”.

Luister hier naar het interview met Cees Franken.



8.52

De Mussen, het buurtcentrum in het hart van de Schilderswijk, bezorgt deze week 1000 Vakantie-Doe-Boxen aan kinderen in de Schilderswijk.

Afgelopen weken hebben ze iedere dag educatieve video’s online gezet en bieden zij wekelijks digitale huiswerkbegeleiding en workshops (dans, theater, schaken) aan.

8.48

De Poezieboys Jos en Joep willen laten zien dat poëzie niet stoffig is. Sinds halverwege maart plaatsen zij bijna dagelijks een gedicht op in socials en aanstaande zaterdag gaan ze live optreden en voordragen tijdens Samen Haags het thuisblijf festival met alleen maar Haagse acts.

Luister hier naar het interview met Joep.



8.33

Presentator van de Den Haag FM ADO Podcast Alberto van der Spiegel heeft gisteravond met een blokje kaas naar de persconferentie gekeken en heeft wel wat te melden over het niet doorgaan van het betaald voetbal tot 1 september: “Als we degraderen dan is dat echt oneerlijk, want de laatste wedstrijden zouden we nog punten pakken. Net zoals Ajax als die kampioen worden alleen om hun positie nu, want AZ zat eraan te komen.”

Wil je weten waar Alberto zijn kaas koopt en hoe dat gaat, luister dan zeker even het gesprek met Thomas terug van vanochtend. Elke ochtend belt Thomas met zijn vaste gesprekspartners ook al is er geen voetbal. Dat levert persoonlijke verhalen op en soms ook erg hilarische gesprekken.

Luister hier naar het interview met Alberto van der Spiegel.



8.20

Peter Boelhouwer van Haagevents en DB Evenementen moet nu totaal anders schakelen, aangezien zijn core business evenementen zijn en tot 1 september evenementen niet zijn toegestaan: “Ik ging anderhalve maand terug van 120 km per uur naar 0 km per uur, dat is wel heel vreemd. Maar we zitten niet stil, mijn gezin is ondernemend en we gaan door.”

DB Evenementen is gespecialiseerd in crowdmanagement en heeft bijvoorbeeld geholpen bij het inrichten van de Haagse Markt en ondersteunt in Den Haag veel op het gebied van veiligheidsplannen en de anderhalve meter regels hanteren.

“Never waist a good crisis. We zijn nu ook bezig om nieuwe dingen op te zetten, want we hebben ook gewoon personeel”, vervolgt Peter “We zijn een gezond bedrijf en kunnen het nog wel volhouden een paar maanden, maar zijn wel aan het bezuinigen”. En tot slot: “Den Haag blijf gezond en blijf nadenken”.

Luister hier naar het interview met Peter Boelhouwer.



7.52

Een nieuwe boodschappenbezorgdienst is eerder gestart vanwege de grote behoefte door de coronacrisis. Bijzonder aan deze dienst is dat ze alleen verpakkingsvrije boodschappen bezorgen in potjes van glas. Pieter Pot is vanaf volgende week ook in Den Haag in te schakelen.

Ook kan je extra potjes kopen die worden gedoneerd aan bijvoorbeeld de voedselbank Haaglanden.

7.40

De Naaierij in de Boekhorststraat wil in samenwerking met kringloopbuurtwinkel Schroeder in de Torenstraat iets doen om toch een positieve vibe te creëren in de binnenstad. De bedoeling is om de hele binnenstad vol te hangen met zelfgemaakte vlaggetjes, van buurtbewoners, ondernemers en iedereen die er zin in heeft om mee te doen.

Ze willen beginnen met Koningsdag, maar de actie zal nog tot 1 september doorgaan onder de noemer ‘Vlag voor mijn stad’.

De dames van de Naaierij leren je ook hoe je mondkapjes kan maken.

7.37

Horecagelegenheid Bleyenberg is een crowdfunding gestart. Je kan dranktegoed kopen en een tafel reserveren voor als de horeca weer open mag. Ook kan je een vintage antivirus shirt kopen via de website, een samenwerking met de Caipiboys, die is ontworpen door de Haagse nachtburgemeester Pat Smith.

7.25

Theaterfestival De Parade zou van 10 tot 19 juli weer neerstrijken in Westbroekpark. Dit jaar zou de 30e editie gevierd worden. Het festival vraagt ze te steunen door alvast een kaartje te kopen voor 2021.

7.10

De 40e jubileum editie van Parkpop al verplaatst worden naar 2021. Het festival kan het feestje dit jaar niet vieren in het Zuiderpark, maar toch laten ze dit jaar niet zomaar voorbijgaan.

Er wordt wel teruggeblikt op de afgelopen jaren van het grootste gratis festival van Europa. Als je thuis zit en niets te doen hebt, zoek dan vooral oude foto’s op en stuur ze naar het Haagse festival voor hun terugblik op 40 jaar Parkpop.

Foto: Richard Mulder