“Ruim een derde van Haagse horecabedrijven eind volgende maand failliet”

Veel horecabedrijven houden het hooguit nog een paar maanden vol als de restaurants en café’s gesloten blijven en er niets verandert aan de maatregelen vanuit de overheid en pandverhuurders. Dat blijkt uit een rondgang door het ANP langs enkele horeca-ondernemers, waarvan de meeste toe zijn aan meer duidelijkheid over de nabije toekomst.

“30 tot 40 procent van de Haagse horecabedrijven gaat eind volgende maand failliet als het zo doorgaat”, verzucht Maarten Hinloopen, eigenaar van zeven etablissementen in Den Haag, onder meer aan de Grote Markt. Hinloopen, ook voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Den Haag, is niet tevreden over de huidige loonkostenregeling. “Die vergoedt effectief lang niet altijd 90 procent van de loonkosten. Als je opslagen en nog wat andere zaken meetelt, heb je het eerder over 70 procent.” Ook ziet Hinloopen nog veel problemen met de huurkosten.

Hoelang hij het zelf uithoudt kan hij moeilijk inschatten. Hij heeft het over een aantal maanden. “Maar als het goed geregeld wordt, kunnen de bedrijven in een soort diepvriesstand.”

Hinloopen sprak eerder deze maand met presentator Rob Kemperman op Den Haag FM.

