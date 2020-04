Voorzitter SVV Scheveningen: “Dat jongeren weer kunnen sporten maakt me bijzonder blij”

SVV Scheveningen is blij met de versoepeling van de coronamaatregelen waardoor kinderen tot twaalf jaar weer buiten mogen trainen. “Ik vind het super. SVV is een vereniging, dan moet je je kunnen verenigen. Normaal is het zeven dagen per week druk. dus het is gek om te zien dat het veld leeg is wanneer je langsrijdt. Dat jongeren nu weer kunnen sporten maakt me bijzonder blij”, vertelt voorzitter Ron Klein in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

De voetbalvereniging heeft het volgens Klein op financieel gebied wel “zeer lastig”. Klein: “We spelen in de Tweede Divisie waardoor we vanuit de KNVB verplicht zijn om contractspelers te hebben. Dat betekent dat we heel wat werknemers hebben die gewoon betaald moeten worden. Onze grootste inkomsten zijn afkomstig van sponsoren. We zijn jaren gesponsord door strandtenten, maar daar hoeven we nu niet met een sponsorcontractje aan te komen. We worden ondersteund door de huisbank en de gemeente maar moeten nog zien hoe we eruit gaan komen”. SVV Scheveningen gaat in overleg met de gemeente over het veilig afleveren en ophalen van de kinderen. “Er zal waarschijnlijk een toegangsbeleid bij het hek komen. We gaan in gesprek met de gemeente”.

De voorzitter van de vereniging is blij dat buiten sporten voor kinderen weer mogelijk is, maar volgens hem is er meer mogelijk. Klein: Ik wil graag in gesprek met binnensportaanbieders. Jongeren laten bewegen maakt mij bijzonder blij, en daarom wil ik aanbieden dat binnensporters ook in sportpark Houtrust terecht kunnen. Zo kan alle jeugd in Scheveningen en omstreken weer in beweging komen”.

Luister hier naar het gesprek met Ron Klein.