Al zo’n negenhonderd brieven en tekeningen voor koning Willem-Alexander

Zo’n negenhonderd kinderen hebben al een brief of tekening ingestuurd voor de koning. Dat laat de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen (KBOV) weten, die hiertoe heeft opgeroepen in het kader van Koningsdag die dit jaar vanwege de coronacrisis een andere vorm krijgt dan in andere jaren.

De brieven worden gebundeld en bezorgd bij koning Willem-Alexander. Op wat voor manier dat gaat gebeuren, is nog niet bekend. Ali B. is ambassadeur van dit project.

De KBOV heeft allerlei alternatieven bedacht voor de verjaardag van de koning, aangezien feesten en vrijmarkten dit jaar niet mogelijk zijn vanwege de coronacrisis. Zo is er om 10.00 uur een nationale aubade met het Wilhelmus, worden er ‘saamhorigheidsconcerten’ gegeven voor ouderen en wordt opgeroepen tot een nationale toast om 16.00 uur.

De eerste initiatieven voor digitale vrijmarkten hebben zich ook aangediend. Zo kan iedereen zijn kleedje met spullen online neerleggen in een advertentie op Marktplaats. De website roept op de opbrengst te doneren aan KiKa (Kinderen Kankervrij). Ook kunnen kinderen die normaal gesproken op de vrijmarkt in het Amsterdamse Vondelpark hun muziekinstrument zouden bespelen, optreden via www.vondelpark.live.