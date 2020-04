Bobbi Eden bedankt de zorg: “Zorgpersoneel verdient een feest”

De Haagse Bobbi Eden is vanaf nu ambassadeur voor Nederland bedankt de Zorg. Dit is een initiatief waarbij iedere Nederlander wordt gevraagd om 10 euro te doneren om zorgmedewerkers te bedanken voor hun grote inzet tijdens de coronacrisis. Onder het motto ‘geef de zorg een 10’ wil de stichting zo veel mogelijk Nederlanders een tientje laten doneren. Met het opgehaalde bedrag wil de stichting in 2021 een maand lang feestavonden organiseren voor alle zorgmedewerkers van Nederland.

De BN’er is enthousiast over het initiatief en wil daarom graag ambassadeur zijn. “Ik vind het erg leuk dat ik hiervoor gevraagd ben”, vertelt Bobbi. Voor mijn televisieprogramma Bevallen met Bobbi op TLC heb ik de zorg van dichtbij meegemaakt en gezien hoe hard er gewerkt wordt. Dat de zorgmedewerkers zich nu met gevaar voor eigen leven inzetten voor mensen met corona vind ik bewonderenswaardig. Als er een beroepsgroep is die een feest verdient, is het de zorg wel. Hoe gaaf zou het zijn als we dit feest met alle Nederlanders kunnen laten plaatsvinden? Ik zet mij daar graag voor in.”

Zorgverleners in Nederland zetten zich de laatste weken met gevaar voor eigen leven in, in de strijd tegen het coronavirus. Het land heeft veel waardering voor de zorgmedewerkers, blijkt uit meerdere sympathie-acties. Met deze actie wil de stichting de zorgmedewerkers een groot feest geven zodra de coronacrisis achter ons ligt. Vanaf juni 2021, vermoedelijk een jaar na de (gedeeltelijke) opheffing van de maatregelen van het RIVM, is er dan ruim een maand lang iedere avond een groot feest voor de zorg. Op die manier krijgen de 1 miljoen zorgmedewerkers een onvergetelijke avond, aangeboden door alle Nederlanders. Als het streefbedrag gehaald wordt, betekent dit volgend jaar voor iedere zorgmedewerker een gratis, volledig verzorgde feestavond. Vanaf 30 miljoen euro kunnen de feesten doorgang vinden, maar met meer geld kunnen de feesten grootser aangepakt worden. Doneren kan via de website www.nederlandbedanktdezorg.nl. Via die website kunnen mensen zich ook aanmelden als vrijwilliger en kunnen bedrijven hun hulp aanbieden.

De actie is begin april gestart. Meer dan 2.000 donaties zijn inmiddels ontvangen zijn en ook veel vrijwilligers en artiesten hebben zich inmiddels aangemeld. Als de feesten in 2021 doorgaan hebben onder andere Wolter Kroes, Frans Duijts, Mooi Wark en René Karst hun medewerking al toegezegd. René Karst scoorde onlangs een grote hit met Atje voor de Sfeer en lag vorige maand zelf in het ziekenhuis vanwege het coronavirus.

Luister hier naar het gesprek met Bobbi Eden op Den Haag FM