Degradeert ADO? KNVB maakt bekend hoe betaalde voetbal wordt afgesloten

Na dagen van intens overleg besluit de KNVB vrijdag hoe de eredivisie en eerste divisie vanwege de coronacrisis voortijdig worden afgesloten. Worden er kampioenen aangewezen? Wie mogen er aan de Champions League en Europa League deelnemen? Degraderen of promoveren er clubs? Het wordt allemaal duidelijk, naar verwachting vroeg in de avond.

Het stichtingsbestuur van de bond, bestaande uit algemeen directeur Eric Gudde en commercieel directeur Jean Paul Decossaux, neemt uiteindelijk de beslissing. De top van de KNVB praat ook vrijdag nog met clubs, zodat ze zeker weten dat er voldoende draagvlak is voor hun uiteindelijke besluit.

De UEFA heeft het de KNVB wat makkelijker gemaakt. De Europese voetbalfederatie wil dat deelnemers aan de Champions League en Europa League op sportieve gronden worden aangewezen. Dat zou betekenen dat Ajax zich rechtstreeks plaatst voor de Champions League als de nummer 1 direct wordt toegelaten.

AZ zou als nummer 2 van de ranglijst van de eredivisie instromen in de tweede voorronde van de Champions League. Op basis van de huidige stand mogen Feyenoord, PSV en Willem II zich opmaken voor de Europa League, al heeft FC Utrecht maar drie punten minder dan Willem II en ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld.

De beslissing om clubs te laten degraderen (RKC en ADO) of promoveren (SC Cambuur en De Graafschap) zal veel discussie opleveren. Periodekampioenen FC Volendam en NAC hopen eveneens nog te promoveren. Hoe de KNVB ook beslist, er zullen altijd tegenstanders zijn. ADO heeft zelfs al een rechtszaak aangekondigd als het degradeert.

Mogelijk komt de KNVB vrijdagavond ook met de uitkomst van een financiële analyse, die duidelijk maakt hoeveel euro het betaalde voetbal tot september misloopt omdat er vanwege het coronavirus niet wordt gevoetbald. De bond heeft samen met sponsor ING en de Oranje-internationals al een steunpakket ter waarde van 11 miljoen euro opgezet voor alle voetbalclubs. De verdeling van het geld tussen de profs en amateurs is ongeveer ‘fiftyfifty’.

De rijkste profclubs praten ook nog over een noodfonds voor verenigingen die in de problemen zijn gekomen na de uitbraak van het coronavirus. Zij zijn nog niet tot overeenstemming gekomen. Als het aan AZ ligt, dan staat de toekomstig deelnemer aan de groepsfase van de Champions League 25 procent van alle inkomsten af. Clubs die uit mogen komen in de groepsfase van de Europa League zouden 15 procent van alle premies moeten inleveren. Onder meer Ajax is daar geen voorstander van.

De KNVB besloot eerder dat er in het amateurvoetbal geen eindstanden komen. Er zijn dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten. Wel kunnen clubs die menen uitgesproken recht te hebben op promotie dit bij de bond aanvragen.