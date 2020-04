Erehaag voor overleden ADO-supporter Frans Leyendekkers

Familie en vrienden hebben donderdagmiddag bij het stadion van ADO Den Haag afscheid genomen van supporter Frans Leyendekkers. De voetballiefhebber overleed plotseling op 49-jarige leeftijd. Leyendekkers werkte in de mediabranche, eerder bij Haagmedia, daarna bij Westmedia.

Behangkoning John van Zweden was goed bevriend met Leyendekkers en organiseerde het eerbetoon bij het Cars Jeans Stadion. “Het is onwerkelijk en oneerlijk”, zei Van Zweden op Den Haag FM. “De FC Den Haag-supporter met zijn karakteristieke kop, de altijd lachende, schreeuwende en vrolijke Frans is er niet meer.” Volgens Van Zweden was Leyendekkers een bekende in de Haagse supporterswereld. “Al jaren kwam Frans bij FC Den Haag in het Zuiderpark en in het Forepark. Iedereen kende Frans.”

Ook ADO Den Haag-directeur Mohammed Hamdi was lovend over Leyendekkers. “Wij koesteren warme herinneringen aan Frans, een groot liefhebber van alles wat met voetbal en vooral ook ADO Den Haag te maken had”, schreef Hamdi. “Frans ademde voetbal en was zichtbaar op zijn plek bij ADO Den Haag. Voor hem blokten we vaak twee uren in plaats van één uur in de agenda, omdat we eindeloos over het spelletje konden doorpraten. Frans had altijd zijn mening klaarstaan over de club en leefde altijd enorm mee. Hij was een onwijs lieve en betrokken man.”

