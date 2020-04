Gedichten van leerlingen Johan de Witt tijdens herdenking bij ‘Erelijst van Gevallenen’

Leerlingen van de Johan de Witt Scholengroep uit Den Haag zullen op 4 mei gedichten voordragen tijdens de herdenking bij het nationaal monument ‘Erelijst van Gevallenen’ op het Binnenhof. Verder is er een toespraak door de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, en kransleggingen door de voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer namens de Staten-Generaal en de minister-president Mark Rutte en de staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) namens de Raad van Ministers. De herdenking begint om 11.00 uur en is live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

Met het oog op de coronamaatregelen is de herdenking van de ‘Erelijst van Gevallenen’ anders dan andere jaren. De ‘Erelijst van Gevallenen’, normaal gesproken bij de ingang Binnenhof 1A, wordt voor de herdenking verplaatst naar de Statenpassage van de Tweede Kamer, waar er meer ruimte is voor de aanwezige Kamervoorzitters, bewindspersonen en journalisten. Er kan geen publiek bij de herdenking aanwezig zijn.

Kamervoorzitter Khadija Arib: “Het is spijtig dat de activiteiten die dit jaar zouden plaatsvinden om 75 jaar vrijheid te vieren worden overschaduwd door de crisis met het coronavirus. Veel is geannuleerd of uitgesteld. Als Kamer hebben we besloten om de herdenking op 4 mei door te laten gaan, in aangepaste vorm. Juist in dit bijzondere vieringsjaar is het belangrijk om stil te staan bij de verschrikkingen van de oorlog en bij de betekenis van vrijheid en democratie. En de mensen te eren die in de oorlog hebben gestreden en zijn gevallen voor het vaderland.”

De ‘Erelijst van Gevallenen’ is sinds 1960 te vinden bij ingang Binnenhof 1A van de Tweede Kamer, en bevat van bijna 18.000 gevallenen de familienaam en voornamen, plaats en datum van geboorte, beroep of militaire rang, plaats en datum van sneuvelen of overlijden – voor zover bekend. Iedere dag wordt een bladzijde van de ‘Erelijst van Gevallenen’ omgeslagen. Voor de herdenking op 4 mei 2020 wordt de ‘Erelijst van Gevallenen’ verplaatst naar de Statenpassage, omdat daar meer ruimte is. In 2010 heeft de Tweede Kamer de ‘Erelijst van Gevallenen’ in samenwerking met het NIOD gedigitaliseerd, naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Erelijst. De digitale ‘Erelijst van Gevallenen’ is te vinden op www.erelijst.nl.