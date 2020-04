Geen viering 100-jarig bestaan De Regentes, maar wel een documentaire

Op 24 april 1920 werd de eerste steen gelegd van De Regentes aan de Haagse Weimarstraat, destijds de grootste overdekte Zwem- en Badinrichting van Europa. Deze maand stonden vele jubileumactiviteiten gepland om het 100-jarig bestaan van De (Nieuwe) Regentes te vieren. Door de coronamaatregelen wordt de jubileumviering echter uitgesteld naar een later moment. Maar onze verjaardag gaat niet ongemerkt voorbij: op 25 april gaat een unieke documentaire van Omroep West in première over de kleurrijke geschiedenis van De Regentes.

Zwem- en Badinrichting De Regentes, later omgevormd tot theater, kent een roerige geschiedenis waarbij sluitingen en doorstarten elkaar opvolgden en waarbij de buurtfunctie altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. Jarenlang konden buurtbewoners bij De Regentes terecht voor een grondige wasbeurt in (stort)baden, onder de douches, en in de sauna. En nog dagelijks lopen Hagenaars en Hagenezen het pand binnen die hier hun eerste zwemles hadden of voor hun plezier of hun conditie het zwembad indoken. In de jaren 90 bleek het zwembad niet meer te kunnen voldoen aan steeds strengere vereisten; het bad werd definitief gesloten. In 1995 werd het unieke gebouw tijdelijk in gebruik genomen als theaterlocatie, en in 2001 kreeg het gebouw definitief een bestemming als theater De Regentes. Na wederom een sluiting in 2012, ditmaal door bezuinigingen, opende Theater De Nieuwe Regentes in 2013 met de inzet van 100 vrijwilligers uit de buurt weer haar deuren. Sinds die tijd heeft De Nieuwe Regentes (DNR) zich ontwikkeld tot een succesvol buurtheater en Cultuuranker en is het theater met haar diverse programma complementair aan het aanbod in de stad. Met 400 activiteiten en 38.000 bezoekers is DNR niet te missen levend erfgoed.

De geschiedenis van 100 jaar De Regentes is in samenwerking met Omroep West vastgelegd in een documentaire, met interviews met betrokkenen door de jaren heen en uniek beeldmateriaal. Artistiek leider Laudie Vrancken: “Samen met oud-bewoners van het pand, bezoekers, buurtbewoners, partners, aankomend en gevestigde (podium)kunstenaars, vrijwilligers en medewerkers willen we het 100 jarig bestaan van het gebouw groots vieren. Daarmee onderstrepen we ook hoe belangrijk het behoud van erfgoed is. En wat de meerwaarde is van de culturele ontmoetingsplek die wij als theater voor en door de buurt, op de scheidslijn van ‘zand en veen’, zijn. Door de coronacrisis kunnen de jubileumactiviteiten helaas niet in april plaatsvinden. Maar we gaan het op een later tijdstip absoluut nog vieren, en hoe! De (Nieuwe) Regentes laat al 100 jaar onvergetelijke indrukken achter en daar willen we graag nog heel lang mee verder!”

De komende weken en maanden zal duidelijk worden wanneer De Nieuwe Regentes haar deuren weer kan openen, en het jubileumprogramma alsnog kan plaatsvinden. Net als andere culturele instellingen, gaat DNR financieel een zeer zware periode tegemoet. We roepen iedereen die het theater een warm hart toedraagt op om ons juist nu te steunen, alle hulp is zeer welkom! Kijk voor mogelijkheden op www.denieuweregentes.nl. DNR blijft komende tijd zichtbaar met kleinere activiteiten voor en door de buurt, online en op straat.

Jubileumprogramma 100 Jaar De Regentes (data worden later bekend gemaakt):