Gewonden bij steekpartij Laakkade

Bij een steekpartij op de Laakkade zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee mensen gewond geraakt, waarvan één zwaargewond. Dit zegt een woordvoerder van de politie tegen mediapartner Omroep West. Er zijn twee verdachten aangehouden.

De politie kreeg rond 03.45 uur een melding van een vechtpartij aan de Laakkade. Aangekomen op het plaats van het delict trof de politie twee gewonden aan. Een van de slachtoffers was ernstig gewond door meerdere steekwonden. Het is nog onbekend wat de verwondingen van de andere persoon zijn. Wel is die laatste persoon aangehouden als verdachte.

De politie heeft ook nog een tweede persoon aangehouden. Medewerkers van forensische opsporing hebben een aantal uur onderzoek gedaan naar de steekpartij.