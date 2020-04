LIVEBLOG: Online Nationale Kinderherdenking Madurodam en workshop freerunnen in je woonkamer

Hoe gaan we in Den Haag om met het coronavirus? Welke initiatieven zijn er ontstaan en welke maatregelen worden er genomen? Je leest er alles over in deze liveblog. Natuurlijk is ook alles te volgen via Den Haag FM en Den Haag TV. In Haagse Ochtendradio praat Rudo Slappendel je bij van 7.00 tot 10.00 uur, vervolgens zal Rob Kemperman het stokje overnemen tussen 12.00 en 15.00 uur in Rob’s Tussendoortje en van 16.00 tot 19.00 is zal Tjeerd Spoor je bijpraten in Studio Haagsche Bluf te horen op Den Haag FM.

Den Haag FM is benieuwd hoe jij de tijd doorkomt. Misschien heb je wel handige tips voor jouw stadsgenoten? Laat het ons weten en wie weet nemen wij binnenkort contact met je op voor bijvoorbeeld een interview op de radio of tv!

9.30

De Haagse Bobbi Eden is ambassadrice voor de stichting Nederland bedankt de Zorg. De stichting probeert bij 10 miljoen donateurs een bedrag van €10 op te halen om een feest te kunnen organiseren voor mensen die in de zorg werken. “We hopen dat we 30 feestavonden kunnen organiseren in juni 2021 met artiesten, waaronder Gijs Staverman, Wolter Kroes en Frans Duijts, om de harde werkers in de zorg te bedanken”, vertelt Bobbi in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Bobbi Eden.

8.55

Stunts uithalen, koprollen, en salto’s maken: de Haagse Noa Man leert je komend weekend alles over freerunnen. “Je bent sportief bezig maar hebt geen materialen nodig. Freerunners zien alles als obstakels waar ze overheen moeten komen. Je kunt bijvoorbeeld de tafel, bank of een stoel gebruiken”, vertelt Noa Man in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. De workshop freerunnen is onderdeel van het online festival Samen Haags, dat komende zaterdag live te volgen is tussen 09.00 uur en 21.00 uur.

Luister hier naar het interview met Noa Man.

8.30

De Nationale Kinderherdenking die jaarlijks vanuit Madurodam wordt georganiseerd is dit jaar via een livestream bij te wonen. Door het coronavirus is het niet mogelijk om zoals voorgaande jaren met duizenden kinderen en hun ouders bijeen te komen voor de Nationale Kinderherdenking in Madurodam. “Een aantal jaar geleden ontdekten we dat het voor kinderen lastig is om het begrip vrijheid te bevatten. Door andere kinderen het verhaal te laten vertellen gaat het onderwerp meer leven. Dit jaar kunnen kinderen het eerbetoon vanuit de huiskamer volgen via een livestream”, zegt Marianne Aalders van Madurodam in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Lees hier verder.

Luister hier naar het gesprek met Marianne Aalders.