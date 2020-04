VVD verzet zich tegen verkeersplannen: de auto moet in Den Haag kunnen doorrijden

Militairen Frederikkazerne koken en bezorgen eten voor kwetsbare Hagenaars

Militairen van de Koninklijke Landmacht koken vrijdag op de Frederikkazerne in Den Haag voor honderden kwetsbare inwoners. De maaltijden zijn voor ouderen die vanwege het coronavirus aan huis zijn gekluisterd en voor mensen die het niet zo breed hebben. Om welke specifieke wijken in de stad het gaat, is niet bekendgemaakt.

Het voedsel was eigenlijk bedoeld voor militairen die op oefening zouden gaan, maar alle trainingen zijn afgelast om verspreiding van het virus tegen te gaan. Defensie besloot daarop een alternatieve bestemming te zoeken voor het eten. De stichting Achterban Werkt toonde vervolgens belangstelling.

Militairen bereiden het voedsel in zogeheten mobiele satellietkeukens op de Frederikkazerne in Den Haag. Daarna worden de maaltijden op verschillende locaties in de stad afgeleverd.