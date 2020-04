Mogelijke degradatie ADO, Van Zweden houdt rekening met ‘het ergste’

John van Zweden vreest voor het besluit van de KNVB over het afsluiten van het eredivisieseizoen 2019-2020. Wanneer de KNVB, na overleg met clubs en andere belanghebbenden, vrijdag besluit dat de huidige stand tevens de eindstand van de competitie is, dan zal ADO Den Haag op de zeventiende plaats niet aan degradatie kunnen ontsnappen. “Ik ben voorbereid op het ergste, maar ik ga er vanuit dat de KNVB een paar slimme mensen heeft zitten en dat niet zal besluiten”, zegt van Zweden in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

ADO Den Haag heeft reeds bekendgemaakt juridische stappen te zullen ondernemen bij degradatie. Van Zweden: “De KNVB heeft bij vrouwenvoetbal en amateurvoetbal besloten dat de competitie stopt, zonder degradatie of promotie. De KNVB is één orgaan, dan kun je niet verschillende regels hanteren”.

Van Zweden geeft toe dat dit niet het beste seizoen van ADO Den Haag was, maar vindt degradatie zonder alle wedstrijden te kunnen spelen niet terecht. Van Zweden: “Fortuna Sittard is onze directe concurrent. Zij moesten nog tegen topploegen spelen, terwijl ADO alleen nog tegen de onderste ploegen uit de competitie hoefde te spelen. Ik hoef jou toch niet uit te leggen dat we thuis tegen Emmen meer kans van slagen hebben dan Fortuna uit tegen Ajax”.

Luister hier naar het gesprek met John van Zweden in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.