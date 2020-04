Poëzie in tijden van Corona in Het Woordenrijk

Beluister hier de vijfde podcast van Het Woordenrijk met veel voorgelezen gedichten van onder meer Alexander Franken, Noah van Klaveren en Sjaak Kroes.

Vanwege de corona-crisis is er even geen Woordenrijk op de radio. Medewerkers en bevriende schrijvers van dit poëzie- en boekenprogramma hebben een vijfde online variant gemaakt. Ter afleiding van het voortrazende nieuws en omdat taal, gedichten, verhalen & muziek een manier zijn om je gedachten te uiten, of het nu om hoop of angst gaat.

Door het raam

Maak je over mij geen zorgen

’t gaat me goed, hier binnen

tijd, verleden en voltooid, houdt me gezelschap

Kijk, hier, een groot en overwacht geluk

dat met een oogopslag begon

mijn weerstand zacht volhardend brak

en bleef nadat het is verdwenen

nee, dat opnieuw veroverd is

voorgoed, zolang ik adem heb

en ruimte in het hoofd

geen zorgen, maar wat fijn om je te zien

nog even zwaaien?

Aldus de Haagse dichter Edith de Gilde in haar bijdrage voor deze Woordenrijk. Verder hoor je Edwin Fagel, Anne-Tjerk Mante, Cor Gout (van tijdschrift Extaze), Noah van Klaveren (Poetry at Sea), Sjaak Kroes, radiocollega’s Eric Korsten (Kunstlicht) en Adrienne v/d Nieuwegiessen (Avondradio). Tevens een blokje Engelstalige poëzie met Alexander Franken die Bukowski leest en de favoriete gedichten van Dutchbuzz-collega’s Ayesha de Sousa & Lily-Anne Stroobach.

Het Woordenrijk is normaal gesproken zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.