Ramadanpakketten voor arme gezinnen: “Het zijn er door de crisis alleen maar meer”

Vrijdag begint de vastenmaand ramadan. Van zonsopgang tot zonsondergang wordt er door moslims niet gegeten of gedronken. Door de huidige corona-crisis is het voor zo’n 100 Haagse gezinnen überhaupt al moeilijk om aan eten te komen. Zij krijgen daarom ramadanpakketten die vandaag in een pand aan de Beeklaan werden klaargemaakt door initiatiefnemer Sehzad Mehr.

“We zien dat er heel veel mensen behoefte hebben aan zo’n pakket”, zegt Mehr tegen Den Haag FM. “Naarmate de corona-crisis verder loopt zijn er alleen maar meer mensen die niet rond kunnen komen.”

Sehzad krijgt hulp van veel instanties waaronder twee restaurants in Transvaal Juliana Plaza en Mevlana. “Ik wil als ondernemer, ondanks dat ik het zelf moeilijk heb, graag helpen”, zegt Mustafa Sekerli van restaurant Mevlana. “Het hoort bij ons geloof. Iemand die met een volle buik gaat slapen en zijn buren leiden honger terwijl hij daarvan op de hoogte is, die hoort er niet bij.”

Nog voordat de ramadan begint zorgt Sehzad dat de voedselpakketten ter plekke zijn.