STRAATVRAAG: Houden mensen genoeg afstand van elkaar?

Voorlopig zijn we nog niet van het coronavirus af. De meeste maatregelen zijn verlengd en als we allemaal weer gewoon naar buiten mogen, dan zal dat zijn in een zogenaamde 1,5 meter-maatschappij.

Maar: zijn we daar wel klaar voor? Hoe gaat het tot nu toe met het 1,5 meter afstand houden van elkaar?